Ronit Zafran empfiehlt »Die Erschöpfung der Frauen«

Bücher und Autoren, Handel

Die Literaturagentin Ronit Zafran verstärkt nach Stationen bei den Agenturen Liepman (Zürich), Mohrbooks (Zürich) und Kneller (Tel Aviv) die Hamburger Agentur Kossack. Zuletzt hat sie Franziska Schutzbach gelesen:

„Nach der Geburt meiner Tochter während der Pandemie bin ich das erste Mal bewusster dem Begriff ‚Mental Load‘ begegnet und habe Franziska Schutzbach bei einer Lesung erlebt. Ich bin überzeugt, dass sich jede/jeder der Anwesenden im Laufe des Abends wiedererkannt hat. Es geht u.a. um den enormen Erwartungsdruck und die Dauerverfügbarkeit und Belastung der Frauen, die oft zur Erschöpfung führen.

Mir gefällt, wie Schutzbach ihre Erfahrungen und die von Freundinnen und Bekannten teilt, sich aber auch auf aufschlussreiche Quellen beruft. Sie zeigt, was die Ansprüche unterschiedlichster Frauen mit unterschiedlichen Backgrounds für unterschiedliche Ausmaße haben. Auch wenn ich nicht alles unterstreichen kann oder selbst so erlebe, so begegnet mir die Problematik immer wieder, sei es in Gesprächen mit Freundinnen oder auch, wenn ich mich in meine Kindheit zurückversetzte, bei meiner Mutter und Großmutter. Viele Frauen denken, ihre Situation sei das Resultat individueller Herausforderungen und Probleme, dabei handelt es sich um strukturelle Probleme, die man gesellschaftlich angehen muss.“

Franziska Schutzbach: Die Erschöpfung der Frauen, 304 S., 18 €, Droemer, ISBN 978-3-426-27858-1