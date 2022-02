Ronit Zafran wechselt zur Hamburger Literaturagentur Kossack

Aus den Unternehmen

Die erfahrene Literaturagentin RONIT ZAFRAN verstärkt nach Stationen bei den Agenturen Liepman, Mohrbooks (Zürich) und Kneller (Tel Aviv) das Team der Hamburger Agentur Kossack.

Von Zürich aus wird sie besonders die Schweizer Autor*innen der Agentur und die dort ansässigen Verlage und Verlagsklient*innen betreuen. Weiter wird sie das Team der Agentur mit ihren langjährigen Kontakten zu ausländischen Verlagen, Scouts und Agenturen wie auch bei der Akquise und Betreuung der Autor*innen der Agentur in Deutschland und Österreich unterstützen.

Die Literarische Agentur Kossack vertritt neben deutschsprachigen Autor*innen auch die Rechte und Lizenzen der Verlage u.a. mare, Pendragon, Dietz, Weidle, Schöffling (Film), Culturbooks sowie die ausländischen Rechte diverser Titel der Verlage Antje Kunstmann und Leykam. Im Ausland vertritt die Agentur außerdem eine Auswahl schottischer und irischer Verlage.

„Mit Ronit Zafran gewinnen wir für den Standort Zürich eine erfahrene und sympathische Kollegin, die gut in unser Team passt. Mit Hamburg und unserer Berliner Agentin Julia Dösch, sind wir nun in drei wichtigen Literaturstädten präsent und können unseren Autor*innen und Klient*innen einen direkteren und wie immer persönlichen Service und beste Leistung anbieten.“, so Lars Schultze-Kossack.