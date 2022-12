Colin Hauers Empfehlung aus seinem feministischen Buchclub

Bücher und Autoren

Colin Hauer hat am 1. Oktober die Geschäftsführung von Hörbuch Hamburg übernommen. Er liest derzeit in seinem feministischen Buchclub: „‚Iran. Die Freiheit ist weiblich‘ von Golineh Atai, ein eindringlich geschriebenes, sehr persönliches Porträt des Iran, in dem die Geschichten und Wege neun mutiger iranischer Frauen sinnbildlich für das Schicksal ihres ganzen Landes stehen. Dabei webt die Autorin auch ihre eigenen Erfahrungen in diesen besonderen Blick auf den Iran mit ein und bringt den Leser*innen die Situation der betroffenen Bevölkerung emotional noch einmal näher. Es ist fast unwirklich, aus der eigenen privilegierten Position heraus die Seiten umzublättern und zu versuchen, die Lebenswege der Protagonistinnen nachzuvollziehen. Umso wichtiger ist es, eben das zu tun. Dabei beeindrucken der Mut und die Entschlossenheit der Frauen und lassen Hoffnung auf eine wirkliche Veränderung in der Gesellschaft zu. Da ich das Buch gemeinsam mit einem feministischen Buchclub lese, nehmen wir uns zum Glück die Zeit, uns in aller Tiefe dazu auszutauschen. Gesprächsbedarf gibt es reichlich. Definitiv keine leichte Lektüre. Aber genau der richtige Titel in Zeiten, in denen man die Augen ein wenig weiter öffnen und genauer hinschauen sollte.“

Golineh Atai Iran. Die Freiheit ist weiblich, 320 S., 22 €, Rowohlt Berlin, ISBN 978-3-7371-0118-9