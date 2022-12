VEMAG platziert nachhaltiges Imprint im Buchhandel

Verlage

Das Kölner Nebenmarktspezialist Medien- und Verlagshaus VEMAG, vor allem bekannt für Aktionstitel (Ratgeber, Kochbücher, Kinderbücher), die großauflagig in die Auslagen etwa von Lebensmittel-Discountern wandern, plant einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und will ab ab sofort bestimmte Bücher ressourcenschonender herstellen. Betroffen sind vor allem Mal- und Rätselbücher, Gedächtnistraining und Zeichenschule. Gerade solche Titel, so heißt es vom Unternehmen, würden nach dem Ausfüllen oft weggeworfen.