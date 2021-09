Christian Brenner empfiehlt »Noah« von Sebastian Fitzek

Bücher und Autoren, Handel

Christian Brenner hat die Nachfolge von Verleger-Geschäftsführer Ulrich Eggers bei der SCM-Verlagsgruppe angetreten. Er liest Fitzek:

„Manchmal ist es erschreckend, wie real sich das Eintauchen in einen schon 2013 erschienenen Thriller anfühlen kann: Plötzlich bricht weltweit eine Pandemie aus. In kürzester Zeit entfesselt sich ein Kampf um den notwendigen Impfstoff. Die Welt gerät angesichts dieser Herausforderung aus den Fugen.

Mittendrin ein Obdachloser, der sein Gedächtnis verloren hat und ziellos umher­irrt. Schnell ist klar: Dieser Mann trägt eine dunkle Geschichte in sich. Fitzeks Thriller (noch einmal) zu lesen unter den Vorzeichen der aktuellen Erfahrungen ruft gemischte Gefühle hervor und zieht zugleich in den Bann. Die Mischung aus Agententhriller, Familiengeschichte, Verschwörungstheorien, geheimen Gesellschaften und Milliardären, die die Welt im Griff haben, scheint überzogen.

Mit der aktuellen Pandemie im Nacken wirkt sie neu faszinierend. Das Stilmittel des Cliffhangers in den bisweilen überraschend kurzen Kapiteln wird auf die Spitze getrieben. Als das Buch erschien, wäre eine solche Eskalation wie in Fitzeks „Noah“ nicht vorstellbar gewesen. Unter neuen Vorzeichen fesselt dieselbe Geschichte noch einmal ganz anders und geht unter die Haut. Thrillerstunden at their best!“

Sebastian Fitzek Noah, 558 S., 12 €, Bastei Lübbe, ISBN 978-3-404-17167-5