Empfohlen von Bozena Badura

Bücher und Autoren, Handel

Die Bloggerin und Literaturwissenschaftlerinist neu im Sprecherrat des Netzwerks. Das ist ihr Buchtipp: „Soziale Netzwerke sind aus der Gegenwart kaum wegzudenken. So beginnen viele ihren Tag scrollend oder messen ihren Selbstwert an Likes. Aber vielleicht trennen uns die Netzwerke viel mehr, als dass sie uns verbinden? Nehmen wir durch das Kommentieren wirklich am Leben unserer Mitmenschen teil? Vor solche Fragen wird auch Ava gestellt, die Protagonistin ausDebütromanEnde 20, Mitarbeiterin einer Werbeagentur, Single. Wie unzufrieden sie ist, wird ihr erst bewusst, als sie an einer Sporteinheit von connect teilnimmt, bei der es um Achtsamkeit und echte Beziehungen geht. Je tiefer sie in die Philosophie einsteigt, desto mehr ist sie von den Ansichten des mysteriösen Gurus Dev überzeugt, bis sie sich dazu entscheidet, in der connect-Gemeinschaft ein neues, selbstbestimmtes Leben zu beginnen. Oder ist connect doch nichts mehr als eine Sekte? Das Buch ist eine Aussteigergeschichte, eine scharf beobachtete Gesellschaftskritik und vor allem ein gelungenes, polarisierendes und spannendes Debüt, das viele Fragen nach unserer Mediennutzung, der Funktionsweise unserer Gesellschaft und ihrer Systeme aufwirft. Mein Highlight des Lesemonats Mai.“

Thea Mengeler Connect, 304 S., 24 €, Leykam, ISBN 978-3-7011-8233-6