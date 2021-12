Die Empfehlung von NDR-Sachbuchpreis-Gewinnerin Annette Kehnel

Bücher und Autoren

Historikerin Annette Kehnel hat den NDR-Sachbuchpreis 2021 für „Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit“ (Blessing) gewonnen. Sie selbst empfiehlt das Romandebüt von Schauspieler Edgar Selge: „War früher mehr Lametta? Für den Fall, dass im Laufe der Feiertage in den überhitzten Weihnachtsstuben die leidige Frage aufkommt, ob früher alles besser war oder nicht, für diesen Fall sollten Sie unbedingt Edgar Selges ersten Roman verschenken. Ich habʼ das Buch verschlungen. Ein gänzlich unbefangener, ja naiver Beitrag zum Thema aus der Perspektive eines 12-jährigen Jungen, Sohn eines hochmusikalischen Gefängnisdirektors in Hersfeld in Zeiten des Wirtschaftswunders. Als die Welt noch in Ordnung war. Die Welt eines hochsensiblen Kindes, das alles spürt. Am eigenen Leib. Übermächtig der Vater, der ständig Klavier üben muss, Hauskonzerte veranstaltet, den Stolz auf seine NS-Vergangenheit im Regal versteckt, jeden Sonntag am Esstisch aus den Brüdern Karamasow vorliest und seine Söhne regelmäßig schlägt. Was war da eigentlich los in diesem ‚Früher‘? ‚Mensch Edgar, sag, was los ist! Meine Liebe zu meinem Vater. Das ist es, was los ist. Ich will nicht zugeben, von jemandem geschlagen zu werden, den ich liebe. Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt.‘“

Edgar Selge Hast du uns endlich gefunden, 304 S., 24 €, Rowohlt, ISBN 978-3-498-00122-3