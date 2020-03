Empfehlungen kostenlos teilen

Buchhandel

Aufgrund des Coronavirus sind viele Buchhändler auf Suche nach neuen Ideen, wie man weiter machen kann, ohne vor Ort Kunden zu haben. Gabriele Hoffman vom Förderverein Leseleben schlägt vor, auf Vorhandenes zurückzugreifen und erinnert an ihre Youtube-Leseleben-Videos, die allen Buchhandlungen kostenlos zur Einbettung auf die eigene Homepage zur Verfügung stehen:

„Ich habe eben im Radio von Aktionen des Buchhandels gegen die totalen Umsatzeinbrüche gehört. Ein Vorschlag hat mir gut gefallen: Man versucht in Youtube-Filmen Werbung für Bücher zu machen“, sagt sie, „Ich biete gerne an, meine Youtube-Leseleben-Filme- oder www.leseleben.de zu teilen und in die eigene Homepage zu stellen. Die Genehmigungen der Verlage liegen vor. Denn das ist ja das Problem, man darf ja nicht einfach Inhalte präsentieren.“