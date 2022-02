Dussmann startet eigenes Musik-Label KulturManufaktur

Aus den Unternehmen

Dussmann das KulturKaufhaus launcht mit der KulturManufaktur sein erstes eigenes Musik-Label. In kleinen Auflagen und streng limitiert sind zunächst acht Veröffentlichungen auf Vinyl im Rahmen der Reihe EDITION DUR geplant.

Mit der KulturManufaktur hat Dussmann das KulturKaufhaus bereits 2020 ein Kreativangebot geschaffen, mit dem es im bekanntesten Medienkaufhaus Deutschlands Kulturtechnik zum Anfassen, Ausprobieren und Verschenken gibt. Dazu gehören eine Druckwerkstatt, ein PolaroidLab, ein Vinyl-Recorder für eigene Schallplatten sowie ein analoges Tonstudio für Profis. Mit dem gleichnamigen Label KulturManufaktur launcht das KulturKaufhaus nun auch sein eigenes Platten-Label, welches gleich mit der außergewöhnlichen Reihe EDITION DUR startet. EDITION DUR wird maßgeblich von den Berliner Musikmanagern Sven Hasenjäger und Daniel Meteo getragen.

Die Reihe richtet sich speziell an Künstlerinnen und Künstler, deren Musik sich jenseits des Mainstreams bewegt und nicht in die klassischen Schubladen passt. EDITION DUR, das ist Musik mit Seele, weit weg vom Massenmarkt. Bei EDITION DUR geht es schlichtweg um gute Musik und kreative Seltenheiten auf Vinyl – direkt vom Studio im KulturKaufhaus ins Regal, in kleiner Auflage, streng limitiert. Acht Veröffentlichungen sind geplant.

„Mit dem KulturManufaktur-Label bieten wir unbekannten Künstlerinnen und Künstlern eine kleine Bühne und ebnen den direkten Weg zum Musikliebhaber, der offen ist für spannende Musik. Musikerinnen und Musikern, die sich jenseits des Mainstreams bewegen, fehlt oft die Sichtbarkeit; durch die Corona-Pandemie hat sich die ohnehin schon prekäre Situation vieler Kunstschaffender zusätzlich verschlechtert“, sagt Andrea Ludorf, Geschäftsführerin bei Dussmann das KulturKaufhaus. Category Lead Musik bei Dussmann, Hannes Kraus, sagt: „Konzerte fallen aus, Tonträger verkaufen sich immer schlechter. Vom Boom der Streaming-Geschäfte profitieren unbekannte Künstlerinnen und Künstler kaum, sie stehen zu sehr im Schatten der globalen Stars der Branche. Das bringt die Kreativität der gesamten Branche in eine Schieflage, denn gerade die Diversität von Kunst und Musik hat einen wichtigen Anteil am Zauber kreativer Arbeit. Mit der Reihe EDITION DUR bieten wir Musikschaffenden eine echte Alternative zu den bekannten Vertriebskanälen.“

Den Auftakt zur neuen Reihe bildet das Debut der Experimental-Band toechter. Die drei Musikerinnen verbindet eine Verwurzelung in der klassischen Musiktradition. Sie haben es sich jedoch zur Aufgabe gemacht, die diversen Facetten ihrer Streichinstrumente Violine, Viola und Violoncello aufzuzeigen und neu zu erkunden. Ihr kollektives Verlangen besteht darin, einen Dialog zu erschaffen, der sich auf die Begegnung von akustischen und elektronischen Klängen konzentriert. Daraus geboren ist ihr Debütalbum Zephyr – welches die Vielfalt und Synergien der Band in zwölf unverwechselbaren elektronisch-akustischen Tracks einfängt.

Das außerordentliche Kammerwerk Dach des Berliners Paul Frick mit dem Frankfurter Ensemble Modern bildet ein weiteres Highlight des noch jungen Labels. Paul Frick spielt mit sieben Musikern und Musikerinnen des Ensembles, ist dabei selber Teil davon. Er spielt mit dessen Mitgliedern, aber er spielt auch mit dem, was sie mit ihm spielen. Er beteiligt sich mit elektronischen Geräten, mit Synthesizern, Samplern und Sequenzern an der kollektiven Klangproduktion. Zugleich lässt er diese Produktion durch sein Mischpult laufen, bearbeitet die Klänge gleich in Echtzeit. Was hier aufeinander trifft und sich ineinander verfugt, das sind also auch: klassische Arten des Musizierens mit solchen, die von elektronischen Produktionsweisen geprägt worden sind.