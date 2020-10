Das sind die Comic-Favoriten der Kritiker

Düsteres in düsterer Zeit: In den Titeln der Comic-Bestenliste für das 3. Quartal gibt es nicht viel zu lachen. An der Spitze steht die Graphic Noveldes Amerikanersdie sich mit dem Auseinanderbrechen einer Familie beschäftigt – immer wieder überlagert von den Zerrüttungen, die die letzte US-Präsidentschaftswahl über das Land gebracht hat. Die Juroren hat die Erzählkunst einschließlich des Einsatzes vermenschlichter Tierfiguren als Verfremdungseffekt überzeugt.