Friedenspreis weckt Interesse

Bücher und Autoren

Die Verleihung des Friedenspreises an Amartya Sen hat das Interesse an den Schriften des indischen Ökonomen und Philosophen geweckt, was in den Bestsellerlisten abzulesen ist:

Sein aktueller Titel „Die Welt teilen“ (C.H. Beck) platziert sich auf dem 7. Platz der SPIEGEL- Bestsellerliste Paperback Sachbuch.

„Die Idee der Gerechtigkeit" (dtv) aus dem Jahr 2017 steigt erneut in die Listen ein, auf Platz 29 im Taschenbuch Sachbuch.

Der zweite von Beck aktuell veröffentlichte Titel „Identität und Gewalt" ist auf Platz 38 im Taschenbuch Sachbuch eingestiegen.

„Gleichheit? Welche Gleichheit?" (Reclam) von 2019 schafft den Wiedereinstieg auf Platz 41 im Taschenbuch Sachbuch.

Und schließlich klopft ein weiterer Sen-Titel an: „Rationale Dummköpfe“ (Reclam) steigt von Rang 179 auf 68 auf.