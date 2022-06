Die »Bunte«steigt ins Buchgeschäft ein

Buchhandel, Verlage

Eigentlich ist die „Bunte“ vor allem für ihr lockeres People-Magazin im Zeitschriftenhandel bekannt. Jetzt steigt die Zeitschrift mit einer kleinen Buchreihe in den Buchhandel ein – und hat sich dafür auch gleich einen Partner gesucht. Die „Bunte“ kooperiert mit der Edel Verlagsgruppe, die auch den Vertrieb übernimmt.

Noch in diesem Jahr sollen drei umfassende Bücher im Hardcover zu publikumstauglichen Themen erscheinen: Beauty, Gastgeben und Royals. Im Handel kosten die umfangreich bebilderten Ausgaben 18,95 Euro. Das Buchprogramm sei in enger redaktioneller Zusammenarbeit der jeweiligen „Bunte“-Ressorts mit Eden Books aus der Edel Verlagsgruppe entwickelt worden, heißt es in der Mitteilung des Verlags.

Die erste Novität „Das große Bunte Beauty Buch – Die Beauty-Geheimnisse von Prominenten, Experten und Insidern (mit Jennifer Knäble)“ ist ab 15. Juni im Handel erhältlich. Die beiden weiteren Bücher „Das große Bunte Buch – Gastgeben“ sowie „Das große Bunte Buch – Royaler Nachwuchs“ erscheinen im November.

Mit der „Verlängerung“ der eigenen Inhalte ins Buchformat will die Zeitschrift zusätzliche Einnahmen generieren.