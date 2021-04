Deutscher Übersetzerfonds vergibt 92 Stipendien

Aus den Unternehmen

Deutscher Übersetzerfonds vergibt Stipendien

Die Vergabe von 92 Stipendien in der Gesamthöhe von 400.000 Euro hat die Jury des Deutschen Übersetzerfonds in ihrer ersten Vergaberunde dieses Jahres beschlossen. Die Statistik verzeichnet 24 berücksichtigte Ausgangssprachen, elf Lyrikprojekte, zehn Kinder- und Jugendbücher, sieben Sachbücher, sechs Theaterprojekte, vier Essays, zwei Graphic Novels und, der Bewerbungslage entsprechend, ein breites Spektrum von Prosawerken.

47 Stipendien werden aus dem Programm „NEUSTART KULTUR‘‘ der Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien gefördert. Zu diesen und den weiteren NEUSTART KULTUR-Förderungen erscheint in Kürze eine gesonderte Pressemitteilung. Der Jury gehörten Sabine Berking, Regine Elsässer, Karin Krieger, Sabine Küchler und Uljana Wolf an.

Die nächste Stipendienvergabe erfolgt im Juli 2021, die Bewerbungsfrist ist der 15. Mai 2021. Weitere Informationen dazu unter www.uebersetzerfonds.de.

Ergebnisse der Jurysitzung im Frühjahr 2021

27 Arbeitsstipendien (154.000 Euro)

Anne Birkenhauer Molad Shalev: Schicksal Prosa

Henning Bochert Dawn King: The Trials/ Die Prozesse Theater

Katrin Frey Helena Hedlund: Kerstin ist goldrichtig Kinder- / Jugendbuch

Nina Goldt Cyril Hofstein: Atlas der maritimen Geschichten und Mehrere

Michaela Grabinger Park: Travelling in a Strange Land Prosa

Brigitte Große Kim Thúy: Em Prosa

Frank Heibert Curzio Malaparte: La pelle Prosa

Marieke Heimburger Katherine May: Wintering. The Power of Rest and… Sachbuch/ Non-Fiction

Jutta Himmelreich Abdolmalekian: Als der Krieg zu Ende war, brachte… Lyrik

Peter Klöss Marco Balzano: Quando tornerò Prosa

Christiane Körner Dmitri Prigow: Berechnungen und Feststellungen… Prosa

Markus Lemke Sagiv: Der letzte Schrei Prosa

Gabriele Leupold Warlam Schalamow: Über Literatur Essay

M. Murmann / C. Hasselblatt Jaan Kross: Das Gegenwindschiff Prosa

Jörn Pinnow / Richard Barth Tim Blanning:The Pursuit of Glory. Europe 1648–1815 Sachbuch/ Non-Fiction

Olga Radetzkaja Viktor Schklowski: ZOO – Briefe nicht über die Liebe Prosa

Kathrin Razum William Melvin Kelley: A Drop of Patience Prosa

Stefanie Schäfer Deon Meyer: Donkerdrif Prosa

Frank Sievers Ruth Janette Ruck: Along Came a Llama Sachbuch/ Non-Fiction

Claudia Steinitz Véronique Olmi: Die Ungeduldigen Prosa

Martina Tichy Lev Grossman: The Silver Arrow Kinder- / Jugendbuch

Susann Urban Mohamed: The Fortune Men Prosa

Karin E. Uttendörfer / T. Trzaskalik Davi Kopenawa /Bruce Albert: Der Sturz des…. Mehrere

Helga van Beuningen Marieke Lucas Rijneveld: Mein kleines Prachttier Prosa

Dirk van Gunsteren Blake Bailey: Philip Roth – The Biography Sachbuch/ Non-Fiction

Claudia Wenner Kristina Gorcheva-Newberry: The Orchard Prosa

Ira Wilhelm Stefan Hertmans: De opgang (Der Aufstieg) Prosa

2 Exzellenzstipendium (20.000 Euro)

Andrea Grill Luljeta Lleshanaku: Gesammelte Gedichte… Lyrik

Ulf Stolterfoht Ted Berrigan: The Sonnets / Die Sonette Lyrik

4 Bode-Stipendien (insgesamt 20.000 Euro)

Andreas Donat Gine Cornelia Pedersen: Null Prosa

Anna Pia Jordan-Bertinelli Tjawangwa Dema: The Careless Seamstress Lyrik

Anja Kampmann Ilya Kaminsky: The Deaf Republic Lyrik

Alexandra Rak William Hussey: Hideous Beauty Jugendbuch

4 Brockes-Stipendium (insgesamt 32.000 Euro)

Olaf Kühl, Miriam Mandelkow, Frank-Patrick Steckel, Simon Werle

8 Initiativstipendien (insgesamt 16.000 Euro)

Kristin Altmann, Julia Dengg, Simone Falk, Jürgen Ghebrezgiabiher, Lotte Hammond, Lea Hübner, Heike

Reissig, Claus Sprick

47 Neustart Kultur-Stipendien (insgesamt 158.000 Euro)

Christine Ammann, Dina Bijelić, Hedwig M. Binder, Frank Böhmert, Klaus Bonn, Mirko Bonné, Tobias Burghardt, Ursula Deuker, Lydia Dimitrow, Anna Eble, Anne Emmert, Birgit Erdmann, Carolin Farbmacher, Zuzana Finger, Peter Groth, Hana Hadas, Jonis Hartmann, Stefanie Jacobs und Jan Schönherr, Selin Kavak, Stefanie Frida Lemke, Sophia Lindsey, Martina Lisa, Lydia Nagel, Hans Gregor Njemz, Anna Opel, Marilena Opferkuch, Mareike Philipp, Corinna Popp, Christiane Quandt, Lothar Quinkenstein, Cornelius Reiber, Franka Reinhart, Corinna Rodewald, Sabine Roth, Eva Schestag, Gundula Schiffer, Ulrike Schimming, Birgit Schmitz, Katrin Segerer und Hanna C. Fliedner, Christiane Sixtus, Amelie Thoma und Anne Sudmann, Stephen Tree, Nicolai von Schweder-Schreiner, Werner Waas, Frank Weigand, Stefan Wieczorek, Florian Wolfrum