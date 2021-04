Gräfe und Unzer legt Marketing- und Presse-Abteilungen zusammen

Personalia

Gräfe und Unzer (GU) fusioniert die beiden Abteilungen Marketing und Presse, PR & Social Media zur Abteilung Kommunikation. Florian Landgraf führt diese an.

Florian Landgraf (45) leitet in der neuen Funktion des Head of Communications seit Mitte April 2021 die Abteilung Kommunikation. Ziel der Zusammenführung sei es, die vermarktenden Disziplinen zu bündeln, die integrierte Vermarktungsstrategie zu stärken und in einem zunehmend Autoren- und Endkunden-fokussierten Marketingmix auf entscheidende Weise schlagkräftiger zu machen, heißt es in der begleitenden Mitteilung.

Der Marketingwirt Landgraf leitete zuletzt bei GU die Abteilung Presse, PR & Social Media nach Stationen bei diversen PR-Agenturen und als Presseverantwortlicher der Bavaria Film.