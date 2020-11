Der Mann hinter dem Soap-Star

Bücher und Autoren

In den Niederlanden ist der Möbelhändler, Reality-Show-Teilnehmer und Fernsehmoderator Martien Meiland (Foto l.) bekannt wie ein bunter Hund. Nicht zuletzt nachdem er 2019 in der Fernsehserie „Chateau Meiland“ ein Millionenpublikum für den Umbau eines Schlosses in eine Frühstückspension begeisterte. Im Oktober 2020 triumphiert er mit seiner Biografie „Martien“ (Verlagshaus Uitgeverij Osjato) auf Platz 1 der niederländischen Bestsellerliste. Verfasst wurde das Buch vom Journalisten Jan Dijkgraaf (Foto r.)

In der Biografie erzählen Martien, seine Familie und seine Freunde vom Mann abseits der Fernsehserie, über Martiens Kindheit mit seinem alkoholkranken Vater Nico und seiner Mutter Nel, die im Alter von 45 Jahren starb. Sie berichten über seine Beziehung zu seinem besten Freund und über Schwester Nelleke, mit der er seit Jahren nicht mehr gesprochen hat. Außerdem schildern sie seine Jahre in Amsterdam, die zu zwei Selbstmordversuchen führten. Thema des Buches ist auch die Fernsehserie „Chateau Meiland“, die alle Familienmitglieder in berühmte Holländer verwandelte.