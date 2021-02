Thriller-Bestsellerautor Frank Schätzing feilt gerade final am Text eines Sachbuchs zur Klimakrise. „Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise“ (Kiepenheuer & Witsch)" kommt am 15. April, zeitgleich auch als von Schätzing selbst seingesprochenes Hörbuch (im HörVerlag). Fragen an den Autor:

Warum ein Sachbuch, wo es Ihnen doch bisher auch erfolgreich gelungen ist, große Themen zu recherchieren und in Romanform zu vermitteln?

Vielleicht sollte ich ein kleines Missverständnis aufklären. Mir ging es nie darum, Fakten in Romanform zu verpacken, sondern Romane zu schreiben, die nebenbei Fakten vermitteln. Diesmal hatte ich das Bedürfnis, deutlicher zu werden. Der Klimawandel ist unsere größte Herausforderung. Es wird zwar viel drüber geredet, oft aber ohne umfassendes Verständnis. Mir war es immens wichtig, kompakt und verständlich zu erklären, warum Klimawandel keine Glaubenssache ist, sondern Fakt, wie er zustande kommt, was er bewirkt, was wir tun können. Das Buch ...

Ein Beitrag aus dem buchreport.express 5/2021