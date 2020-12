CTO Michaela Philipzen verlässt Ullstein

Personalia

Chief Technology Officer Michaela Philipzen (49) verlässt die Ullstein Buchverlage. Dort leitete sie seit 2011 die Produktion und initiierte u.a. 2016 die Entwicklung eines Frameworks für die automatisierte Herstellung von Verlagsprodukten. Anfang Mai 2018 übernahm sie die Technische Leitung / CTO. Sie ist außerdem Mitbegründerin der Brancheninitiative „Integrating the Publishing Environment“ zur Erarbeitung offener Standardschnittstellen für die Verlagsindustrie.

Philipzens Nachfolger bei Ullstein für die Produktion ist Nils Tiemann, der seit Juli 2017 als Hersteller im Verlag arbeitet. Für die IT verantwortet Holger Jentschke fortan alle technischen Fragestellungen. Er war 2018 als Senior Manager IT ins Unternehmen gekommen und berichtete direkt an Michaela Philipzen.

Wie es für sie weitergeht, will Philipzen noch nicht konkret verraten, außer: „Ich freue mich auf eine kurze Auszeit, bevor ich mich wieder meiner Leidenschaft für Technik & Digitales widmen werde.” Sie wolle den Fokus noch mehr auf Transformation und Digitales legen, „als es mir der aktuelle Kontext ermöglichen kann”.