US-Buchmarkt spürt Bewegtbild-Impulse

Das populäre Fernsehformat der Pitch- und Casting-Shows wird jetzt auch auf Buchautoren übertragen. Das ist zumindest der Plan einer in den USA produzierten Pilotfolge für die Show „America’s Next Great Author“, die Debütanten und Debütantinnen für belletristische Romane finden will. Über das Konzept hatte das Branchenmagazin „Publishers Weekly“ berichtet.

„Publishers Weekly“ hat aktuell auch in einer Halbjahresbilanz die bereits erfolgreichen Autoren und Buchbestseller des 1. Halbjahres 2022 analysiert.