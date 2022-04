Kosmos verstärkt wieder die Kalenderaktivitäten

Der Ratgerverlag Kosmos will wieder verstärkt Akzente im Kalendergeschäft setzen: Dafür gehen jetzt Kalender-Ableger zu den Buch-Longsellern „Was blüht denn da?“, „Was fliegt denn da?“ und zum „Kosmos-Himmelsjahr“ an den Start. Das Astronomie-Thema (22 Euro) soll als Wochenkalender punkten, die beiden Natur-Titel kommen als Monatskalender an den Haken (jeweils 15 Euro).