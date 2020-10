Cross Cult plant neue Romansparte

Verlage

Lesestoff für Spieler: Der Ludwigsburger Comic- und Roman-Verlag Cross Cult kündigt für 2021 eine neue Romansparte an. Im Schulterschluss mit Asmodee, einem international führenden Brettspiel-Anbieter, und Aconytes Books, dem Romanimprint von Asmodee, wird Cross Cult ab April 2021 Romane zu einigen der nach Verlagsangaben „weltweit erfolgreichsten Brettspiele“ veröffentlichen.

Den Anfang machen im Sommerprogramm 2021 ab April Romane zu den Spielen Arkham Horror („Das letzte Ritual“ von S.A. Sidor), Twilight Imperium („Zerbrochene Leere“ von Tim Pratt) und Legend of the Five Rings („Fluch der Ehre“ von David Annandale). Weitere Romane werden in den kommenden Wochen angekündigt.

„Erzählerisch eröffnen sich hier großartige Möglichkeiten“, sagt Cross-Cult-Roman-Programmleiter Markus Rohde mit Verweis auf den Roman zum Spiel Arkham Horror, das im Kosmos des Kult-Autors H.P. Lovecraft angesiedelt ist. Cross Cult verlegt zahlreiche crossmediale Lizenzen auf Deutsch. Dazu gehören zum Beispiel Publikationen zu „The Walking Dead“, „Stark Trek“ oder „James Bond“.