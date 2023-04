Comic-Bestseller: Spitzenreiter vom Rosenhof

Die Comic-Bestsellerliste dominiert in der März-Erhebung wieder einmal mehr als deutlich ein Youtuber-Stoff, der im Web für Furore sorgt. Denn gleich auf dem Spitzenplatz eingestiegen ist die Neuerscheinung „Abenteuer vom Rosenhof. Im Zauberwald“ des österreichischen Duos ViktoriaSarina, erschienen im Verlag Community Editions.

Wieder bis auf Platz 2 verbessert hat sich im Schlepptau dieses Erfolgs auch der Vorgänger- und Serienauftaktband „Abenteuer vom Rosenhof. Der Funkenfels“. Das besondere an den von der Künstlerin Katharina Netolitzky zeichnerisch umgesetzten „Rosenhof“-Bänden ist, dass sich diese explizit an Mädchen wenden, während bisher unter den Youtuber-Comics eher Themen für Jungen mit Gaming-Interesse dominierten. Für ihren ersten Comic haben sich die emsigen Youtuberinnen von ihrem eigenen Bauernhof inspirieren lassen. In den „Rosenhof“-Comics erleben die beiden besten Freundinnen Fine und Melody zusammen mit Tante Ida, dem Eichhörnchen Cookie und vielen anderen Tieren Abenteuer.

Im Buchhandel sehr gut verkauft hat sich im vergangenen Monat auch ein neuer „Asterix“-Band: „Asterix. Im Reich der Mitte“, vorgelegt von der Egmont Comic Collection und von Texter Olivier Gay und Illustrator Fabrice Tarrin geschaffen. Da es sich bei diesem Titel zu dem am 18. Mai startenden neuen „Asterix“-Film aber um keinen originären Comic, sondern um ein illustriertes Album in expliziter Bilderbuch-Optik handelt, wird er nicht in die monatlich erstellten Comic-Bestsellerlisten aufgenommen.

buchreport veröffentlicht im Comic-Bereich zwei Arten von Rankings: