Charles Dickens‘ »Große Erwartungen« kommt im Stream

Die Serien-Adaption von Charles Dickens‘ Klassiker „Große Erwartungen“ wird ab 12. Juli exklusiv auf Disney+ gestreamt. Zum Hintergrund:

Wenn die Werke sowie deren Entstehungsgeschichte oder die Biografie eines Autors rund 150 Jahre nach dessen Tod in steter Regelmäßigkeit für das Kino aufgearbeitet werden, zeugt dies von einer herausragenden Bedeutung dieses Schriftstellers für die Literaturgeschichte. Ein solcher Autor ist der Brite Charles Dickens. Dessen Leben wurde vor einigen Jahren als „The Invisible Woman“ verfilmt. Die Genese seiner berühmten „Weihnachtsgeschichte“ kam 2018 als „Der Mann, der Weihnachten erfand“ auf die Leinwand und vor drei Jahren kam mit „David Copperfield“ eine neue Adaption von einem von Dickens’ bekanntesten Romanen in die Kinos.

Nun wurde ein anderer Klassiker aus Dickens’ Œuvre im Serienformat adaptiert. In sechs Episoden bringt Disney+ die zwischen 1860 und 1861 als Fortsetzungsroman veröffentlichte Erzählung „Große Erwartungen“ auf die heimischen Bildschirme.

Zum Inhalt: Anfang des 19. Jahrhundert wird der Waisenjunge Pip von einem unbekannten Gönner aus seinem ärmlichen Dorf nach London geholt. Dort wird er zur Spielfigur in den Racheplänen seiner alten Ziehmutter.

In Buchform erscheint „Große Erwartungen“ unter anderem bei Hanser, Insel und Anaconda, wo der Roman auch mit „Oliver Twist“, „David Copperfield“ und „Eine Geschichte zweier Städte“ im Schuber vorliegt.



Eine weitere Serie mit Buchbezug im Stream:

»Chapelwaite« (ab 19. Juli, Disney+)

Nachdem er seine Ehefrau verloren hat, zieht Captain Charles Boone (Adrien Brody) in den 1850er-Jahren mit seinen drei Kindern in die Kleinstadt seiner Vorfahren an der US-Ostküste. Dort bringt er düstere Geheimnisse ans Tageslicht, die seine Familie bereits seit Generationen plagen.

Die Horrorserie „Chapelwaite“ basiert auf der Kurzgeschichte „Briefe aus Jerusalem“ des amerikanischen Schriftstellers Stephen King. Die Geschichte liegt bei Bastei Lübbe in dem Band „Nachtschicht“ vor.