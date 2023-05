Celina Eckert ist neue Projektmanagerin bei Buch Contact

Personalia

Celina Eckert (40) hat seit Mai in der PR-Agentur Buch Contact als Projektmanagerin ihre Arbeit aufgenommen. Die „BücherFrau“ (u.a. zeitweise im Vorstand des bundesweiten Netzwerks der „Women in Publishing e.V.“) ist als verlagserfahrene gebürtige West-Berlinerin und Anglistin (MA „English Studies“, FU) bisher im Kultur- und Veranstaltungswesen der Stadt- und Landkreisverwaltung (D/CH) und als

Buchhändlerin am Hochrhein tätig gewesen sowie in der Wirtschaft (Berlin) und dem Bildungssektor (Lörrach).

Nach dem Studienabschluss war sie bereits im Diaphanes-Verlag (Berlin/Zürich) als Lektorin und Übersetzerin tätig. Kenntnisse in der Pressearbeit und dem Veranstaltungswesen werden nun bei Buch Contact zusammengeführt.