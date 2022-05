Die eBuch erweitert ihr Veranstaltungsprogramm

Handel

Die Genossenschaft eBuch will ihr Veranstaltungsprogramm weiter ausbauen: Unter dem Signet „eBuch Bühne“ sollen perspektivisch auch digitale Events für Kunden der eBuch-Mitgliedsbuchhandlungen angeboten werden. Auf der eBuch-Bühne sollen sich aber auch Verlage und Buchhandlungen regelmäßig austauschen.

„Neben dem Online-Format planen wir auch Präsenzveranstaltungen“, kündigt eBuch-Marketingchef Thomas Richter an. Der nächste Auftritt findet digital am 10. Juni statt. Der Trierer Buchhändler Andreas Becker (Buchhandlung Minna no kôen mit Japan- und Manga-Schwerpunkt) erteilt unter dem Titel „Der Einstieg in die Manga-Welt“ eBuch-Buchhändlern Tipps für den Start ins Segment. „Vor allem den Best-Practice-Part wollen wir noch stark ausbauen“, sagt Richter. Gestartet war das Veranstaltungsprogramm im Februar als Erweiterung des digitalen Vorschausystems eVorschau+. Richter: „Wenn es thematisch passt, begleitet es die Veranstaltungen weiterhin mit für unsere Mitglieder abrufbaren Informations- und Dispositionslisten.“