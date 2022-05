Jussi Adler-Olsens »Erwartung« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Mit „Erwartung. Der Marco-Effekt“ kommt am 2. Juni die fünfte Verfilmung aus Jussi Adler-Olsens „Sonderdezernat Q“-Reihe in die Kinos. Zum Hintergrund:

Im vergangenen Jahr sicherte sich dtv den ersten Platz im vom buchreport erstellten Ranking der Bestsellerverlage. Einen gewichtigen Anteil daran hatte der Däne Jussi Adler-Olsen, dessen Roman „Natrium Chlorid“ im November auf dem zweiten Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik eingestiegen war und sich noch eine Top-10-Platzierung unter den entsprechenden Jahresbestsellern sicherte.

Bei dem Thriller handelt es sich um den neunten Band aus Adler-Olsens Serie um den Ermittler Carl Mørck vom Sonderdezernat Q und der Erfolg des Titels veranschaulicht das ungebrochene Interesse an der bereits 2007 gestarteten Reihe.

So verwundert es nicht, dass auch die filmschaffende Zunft die Popularität von Adler-Olsens Krimi-Stoffen erkannt und für die große Leinwand adaptiert hat. Zwischen 2013 und 2018 sind mit „Erbarmen“, „Schändung“, „Erlösung“ und „Verachtung“ bereits die ersten vier Teile der „Sonderdezernat Q“-Reihe für das Kino verfilmt worden. Nun kommt mit „Erwartung. Der Marco-Effekt“ der fünfte Band in Form eines Reboots, mit neuen Gesichtern vor und hinter der Kamera, in die Kinos.

Zum Inhalt: Eigentlich lag der Fall des vor vier Jahren verschwundenen William Stark schon bei den Akten, doch dann greift die Polizei den 14-jährigen Taschendieb Marco (Lobus Olàh) auf – und findet bei ihm den Reisepass des Verschwundenen. Kommissar Carl Mørck (Ulrich Thomsen) und sein Team vom Sonderdezernat Q der Mordkommission Kopenhagen rollen den Fall neu auf.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Jurassic World 3. Ein neues Zeitalter« (ab 8. Juni)

Vier Jahre nachdem die Insel Isla Nublar zerstört wurde, ringen Menschen und Dinosaurier um die Vorherrschaft auf der Erde. Der Dino-Trainer Owen Grady (Chris Pratt) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) reisen um die Welt, um eine Lösung für die problematische Situation zu finden. Dabei können sie auf die Expertise der Wissenschaftler Dr. Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) zurückgreifen.

Für Fans der Serie hält Panini den im Februar veröffentlichten Band „Jurassic Park. Das ultimative Kompendium“ bereit. Für Freunde der Kulinarik erscheint hier zum Filmstart zudem „Jurassic World. Das offizielle Kochbuch“.