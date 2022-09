BuchBerlin mit teilweise neuem Team

Personalia

Das Team der BuchBerlin erhält Verstärkung: Britta Schmidt von Groeling und Christian Friedrich sind ab Oktober neu dabei.

Schmidt von Groeling übernimmt den Bereich Kommunikation und Kooperationen. Die Politologin und Verlagsfachfrau gründete 2015 den Kinderreiseführerverlag World for kids. Seitdem schreibt, lektoriert und verlegt sie Bücher zum Thema Reisen mit Kindern. Zuletzt war sie für die Berliner Verlagskooperation „lesen lokal“ tätig, mit der sie Projekte zu Zusammenarbeit in der Verlagsbranche umsetzt, zuletzt den Fachkongress „Blätterkohle“ auf der BuchBerlin 2022.

Christian Friedrich kümmert sich künftig vor allem um die Social-Media-Aktivitäten und soll dafür sorgen, die Gesichter und Geschichten der Messe nach außen zu tragen. Der Kulturwissenschaftler und ausgebildete Videojournalist arbeitet als Autor, unter anderem für Ravensburger, Coppenrath und den Kosmos Verlag. Zusammen mit seiner Frau, der Kinderbuchautorin Cally Stronk, schreibt er unter anderem „Die drei ???“-Rätsel-Krimis.

„Die BuchBerlinwurde aus der Branche heraus gegründet und bis heute sind fast alle im Team auch über die Messe hinaus im Literaturbetrieb aktiv. So sind wir ganz nah dran an den Bedürfnissen unserer Aussteller“, so BuchBerlin-Geschäftsführerin und Biber&Butzemann-Verlegerin Steffi Bieber-Geske. „Daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den beiden erfahrenen und überaus kreativen Kolleg*innen, die noch einmal ganz neue Kompetenzen mit ins Team bringen.“

Das besteht darüber hinaus aus Eventmanagerin Tatjana Schmischke sowie Grafiker Mike Hopf. Im Hintergrund unterstützen Webdesigner Karsten Schmischke und Buchhalterin Anna Hahn.

Die nächste BuchBerlin findet am 30. September und 1. Oktober 2023 in der Arena Berlin statt. Anmeldungen sind ab Februar 2023 möglich.