Bayerischer Buchpreis 2020 mit neuer Jury

Literaturpreise

Der Bayerische Buchpreis bekommt in diesem Jahr zwei neue Jury-Mitglieder: Sonja Zekri, Feuilletonchefin der „Süddeutschen Zeitung“, und Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, folgen in der Jury auf Sandra Kegel und Svenja Flaßpöhler. Den Juryvorsitz übernimmt in diesem Jahr Knut Cordsen, Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks.

Die Verleihung des Bayerischen Buchpreises 2020 findet am 19. November 2020 in der Allerheiligen-Hofkirche in München unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Gesundheitsbestimmungen statt. Die vollständige Veranstaltung wird live im Radio auf Bayern 2 , über die BR KulturBühne und in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks übertragen.

Die Jury diskutiert an diesem Abend über sechs vorab nominierte Titel und entscheidet anschließend über die beste deutschsprachige Belletristik- und Sachbuch-Neuerscheinung des Jahres. Die beiden preisgekrönten Autorinnen/Autoren erhalten jeweils 10.000 Euro sowie eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan.

Vergeben wird zudem der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Der Bayerische Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels-Landesverband Bayern vergeben und gefördert von der Bayerischen Staatskanzlei. Weiterhin wird der Bayerische Buchpreis unterstützt vom Bayerischen Rundfunk als Medienpartner und gefördert von der „Zeit“-Verlagsgruppe sowie dem Verein zur Leseförderung.