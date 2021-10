Bastei Lübbe bietet Buchhandlungen digitale Veranstaltungspakete an

Bücher und Autoren, Buchhandel, Digital, Handel, Marketing

Digitale Formate haben sich in der Corona-Zeit etabliert. Bastei Lübbe hat unter dem Namen „Sofa(p)lausch“ jetzt ein „All-Inclusive“-Konzept entwickelt.

Alle buchbaren Veranstaltungen seien bereits vollständig organisiert – inklusive gestalteter Online-Grafiken und fertiger Zugangslinks.

„Dieser Service ermöglicht es jeder Buchhandlung und Bibliothek, digitale Events unkompliziert und exklusiv für die eigenen Kund:innen durchzuführen“, werben die Kölner.

Anstelle von öffentlich gestreamten Veranstaltungen, finden die Sofa(p)lausch-Events in „geschlossenen Gesellschaften“ statt. Umgesetzt wird dies durch den Verkauf von Eintrittslinks durch die Buchhandlungen und Bibliotheken.

Die aktuelle Sofa(p)lausch-Reihe wird zum Herbstprogramm von November 2021 bis März 2022 monatlich angeboten. Den Auftakt macht Frank Berzbach im November mit der Veranstaltung „Die Kunst zu lesen“.

Auch andere Verlage bieten ähnliche Formate an. So bündelt Penguin Random House sein Angebot etwa in der Reihe „Read’n’Talk“.