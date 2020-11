AZB startet Kooperation mit der Onlineagentur medialike

Aus den Unternehmen

Spontan kam Michael Wieser von AZB und Alexander Herrmann von medialike vor wenigen Wochen die Idee eine Reihe mit Webinaren ins Leben zu rufen, für die bei AZB ausliefernden Verlage. Beide arbeiten schon seit einigen Jahren in ganz unterschiedlichen Situationen zusammen. So war das erste Thema mit „Gekauft wird, was gefunden wird: mit einfachen Maßnahmen die Online-Sichtbarkeit steigern“ schnell gefunden.

Das Team von Spezialistinnen bei medialike hat bereits zahlreiche Projekte in der Buch – und Medienbranche mit nachhaltigem Erfolg abgeschlossen. Prägnant und auf den Punkt gebracht wird im ersten Webinar das Denken in Keywords und Suchbegriffen vorgestellt, sodass Produkte und Bücher auf allen branchenrelevanten Plattformen noch besser gefunden werden. Letztendlich mit dem Ziel die Umsätze zu steigern.

Weitere Webinar werden folgen, auch für die Handelskunden der AZB Verlage.