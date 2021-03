Neufeld liefert jetzt über AZB aus

Aus den Unternehmen

Seit dem 1. März wird das Programm des Neufeld Verlages von AZB ausgeliefert.

„Unter dem Motto: ,Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder willkommen ist!‘ bespielen wir hauptsächlich zwei Segmente: Bücher rund um das Leben mit Behinderung und christliche Sachbücher“, so Verleger David Neufeld (50).

Der Neufeld Verlag www.neufeld-verlag.de. ist ein unabhängiger, inhabergeführter Verlag mit einem ambitionierten Programm. Aufmerksamkeit weckte der Verlag etwa mit dem mehrfach ausgezeichneten Kinderbuch „Klimahelden – Von Goldsammlerinnen und Meeresputzern“ (4. Auflage 2020). Aktuell sind etwa 160 Titel lieferbar; jährlich erscheinen 10-15 Novitäten.

Zusammen mit dem Backlist-starken Neufeld-Programm wechselt auch das Sortiment des Dienstleistungsverlages Edition Wortschatz www.edition-wortschatz.de zu AZB. Hier begleitet der Verlag Autoren, Institutionen oder Firmen bei der Umsetzung und dem Vertrieb eigener Buchprojekte.

Der Neufeld Verlag wurde 2004 von David Neufeld in Regensburg gegründet. Seit Sommer 2017 hat er seinen Sitz in Cuxhaven an der Nordsee. 2015 war Neufeld mit den Verlagen der Umbreit Auslieferung zur Brockhaus Commission in Kornwestheim gekommen.

„Wir freuen uns mit dem Neufeld Verlag einen weiteren innovativen und vertriebsorientierten Auslieferungspartner gewonnen zu haben“, so Michael Wieser von AZB.