Verlage Oberstebrink und Burckhardthaus beim Auslieferungszentrum Bercker AZB

Aus den Unternehmen

Mit dem Oberstebrink und dem Burckhardthaus Verlag erweitert das Auslieferungszentrum Bercker AZB in Kevelaer sein Portfolio in den Bereichen Kinderbuch für das Kita- und Grundschulalter, Frühpädagogik. Bildung und Elternratgeber.

2013 übernahm der Verleger und Fachredakteur Gernot Körner unter dem Dach der Körner Medien UG die beiden traditionsreichen Verlage, und baute sie neu auf und aus. Hinzu kamen das Bilderbuch- und Kinderbeschäftigungsprogramm sowie ein deutlicher Ausbau des Bildungsprogrammes für den schulischen Bereich.

„Die beiden Verlage werden weiter durchstarten. Wir werden dies entsprechend unterstützen“, so Michael Wieser von AZB.

Geplant sind kreative Kinderbücher mit bekannten Künstlern wie Loes Botman oder Christian Kämpf und der dänischen Pädagogin Karen Glistrup. Im Pädagogikprogramm will Körner weitere Impulse in den Bereichen Inklusion und der ErzieherInnenausbildung setzen. Gleichzeitig sollen die Themen „Soziales Lernen, kooperatives Lernen und Demokratielernen“ für Kinder in Kita und Schule weiter ausgebaut werden. Auch die Elternratgeber werden weiter ausgebaut.

„Wir wollen nicht zur Titelflut im Buchmarkt beitragen, sondern ein für die Gesellschaft wichtiges Programm weiter ausbauen, das den Kindern auch viel Freude macht“, erklärt Körner. Wir stehen weltweit vor enormen Problemen in den Bereichen soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. Dazu wollen wir einen wertvollen Beitrag leisten.“

Zur Kooperation mit AZB sagt Körner: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und die wertvolle wie kompetente Unterstützung, die uns AZB durch seine große Erfahrung in der Branche bietet. Das wird ein spannendes und ideenreiches Jahr für uns alle!“