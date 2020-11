Thementisch: Bücher zur Pandemie

Anzeige

So geht Zukunft

Leisse, Oliver

EDEL GERMANY GMBH | 9783841907554 | 19.95 €

Trend- und Zukunftsforscher Oliver Leisse beantwortet in seinem Buch "So geht Zukunft" die wichtigen Zukunftsfragen, die uns in den unsicheren Corona-Zeiten besonders stark beschäftigen: Was kommt jetzt auf uns zu? Worauf müssen wir achten? Wie können wir rechtzeitig reagieren und uns bestmöglich aufstellen? Welche Themen werden nach Corona wichtiger? Jetzt kommt es darauf an, die Zusammenhänge zu erkennen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.