»Avatar 2. The Way of Water« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Mit „Avatar 2. The Way of Water“ kommt der zweite Film aus James Camerons „Avatar“-Reihe am 14. Dezember in die Kinos. Zum Hintergrund:

In seinem Film „Avatar. Aufbruch nach Pandora“ erzählte der Regisseur James Cameron 2009 mit neuer digitaler 3D-Technik von dem fernen Mond Pandora, seinen naturverbundenen Bewohnern, den Na’vi, und ihrem Konflikt mit ausbeuterischen Menschen. Seit seinem Kinostart hat der Film weltweit fast drei Milliarden US-Dollar eingespielt und gilt damit als erfolgreichster Film aller Zeiten. Nun kommt rund 13 Jahre später die erste von vier geplanten Fortsetzungen in die Kinos.

Bei Dorling Kindersley ermöglicht der im März veröffentlichte Band „Die Welt von Avatar“ ein erneutes Eintauchen in die Dschungellandschaften Pandoras. Hier können sich Fans an Originalfilmbildern, Artwork der Filmemacher und zahlreichen Filmfakten erfreuen. Darüber hinaus bietet der Bildband einen Ausblick auf die Fortsetzungen sowie erste Originalfilmfotos aus „Avatar 2“.

Dieses erste, jetzt in den Kinos anlaufende Sequel spielt mehr als zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Films: Der Söldner Jake Sully (Sam Worthington) und die außerirdische Kriegerin Neytiri (Zoe Saldana) haben eine Familie gegründet und tun alles, um zusammen zu bleiben. Als jedoch eine alte Bedrohung zurückkehrt, sind sie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und die verschiedenen Regionen von Pandora zu erkunden.

In Buchform flankiert Dorling Kindersley den Kinostart mit „Avatar. The Way of Water. Die illustrierte Enzyklopädie“. Passend zum Erscheinungstermin am 22. Dezember sieht der Verlag in dem Band „das ultimative Geschenkbuch“, das mit Infos über Figuren, Schauplätze und Ereignisse sowie Original-Filmbildern und Hintergrundwissen lockt.