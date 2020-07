Das sind die besten Comics des 2. Quartals

Bücher und Autoren

Emilie Gleason hat mit „Trubel mit Ted“ ein fulminantes Comic-Debüt vorgelegt. In starker Anlehnung an eigene Erfahrungen aus dem Leben mit ihrem Bruder, einem Asperger-Autisten, erzählt sie voller Empathie von den Schwierigkeiten des Bibliothekars Ted, in „unserer“ Welt zurechtzukommen. Das kommt farbig und mit viel Humor daher, am Ende aber auch mit einer sehr bitteren Note. Die Jury der Comic-Bestenliste hat den Band auf Platz 1 der aktuellen Empfehlungsliste gesetzt.

Die Jury, die in jedem Quartal ihre Bestenliste aus den Comic-Neuerscheinungen zusammenstellt, besteht aus 30 Kritikerinnen und Kritikern von Zeitungen, Kulturradios, Fachmagazinen und Comic-Websites. buchreport ist Medienpartner der Liste, die aktuell neben Graphic Novels mit autobiografischem Hintergrund auch Titel mit Genre-Themen enthält:

In „Blueberry – Das Trauma der Apachen“ eignen sich die Franzosen Joann Sfar und Christophe Blain den bedeutendsten Western-Comic Europas an und führen den Klassiker an seinen Ursprung zurück.

eignen sich die Franzosen und den bedeutendsten Western-Comic Europas an und führen den Klassiker an seinen Ursprung zurück. Mit „Dämmerung“ legt Jérémy Perrodeau eine außergewöhnliche Science-Fiction-Geschichte vor, rund um die Erschaffung einer künstlichen Biosphäre auf einem Planeten.

legt eine außergewöhnliche Science-Fiction-Geschichte vor, rund um die Erschaffung einer künstlichen Biosphäre auf einem Planeten. Der Manga „Demon Slayer“ von Koyoharu Gotōge führt in ein Japan zu Beginn des letzten Jahrhunderts, das unmittelbar vor dem Durchbruch der modernen Welt steht.

Eine Übersicht über alle Comic-Bestenlisten finden Sie hier.