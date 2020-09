Auslieferungswechsel: Reise Know-How wechselt zu Freytag & Berndt

Verlage

Die Bielefelder Verlagsgruppe Reise Know-How stellt ihren Vertrieb in Österreich neu auf. Ab dem 1. Januar 2021 werden Auslieferung und Betreuung von Buchhandel und Nebenmärkten in den Händen von Freytag & Berndt liegen.

Im Portfolio von Reise Know-How befinden sich neben Reiseführern auch Reiseratgeber, Landkarten und Sprachführer. Viele der Titel seien gerade auf dem österreichischen Markt gefragt, so das Unternehmen. „Mit der positiven Entwicklung der letzten Jahre sehen wir uns in einer guten Ausgangslage, um unsere Position auf dem österreichischen Markt weiter auszubauen“, so Reise Know-How-Geschäftsführer Wayan Rumpweiter, der das Familienunternehmen seit Februar 2019 gemeinsam mit seinem Vater Peter Rump führt.

Auch Freytag & Berndt begrüßt den Neuzugang im Zuge der Ausweitung seiner geschäftlichen Tätigkeiten: „Mit Reise Know-How gewinnt Freytag & Berndt einen Verlagspartner, der die gemeinsame

Position am österreichischen Buchmarkt deutlich stärkt. Gemeinsam mit den anderen Marken, die von Freytag & Berndt betreut werden, bieten wir damit ein komplettes Sortiment an Outdoor- und Reiseliteratur an. So können wir jedes Buchgeschäft, jeden Reise-Spezialisten und jedes Outdoor-Sport-Geschäft mit einem vollständigen und breiten Produktsortiment bedienen“, wirbt Carl Rauch, Geschäftsführer von Freytag & Berndt.

Freytag & Berndt ist sowohl als Verlag als auch als Auslieferung und mit Reisebuchhandlungen in Wien, Regensburg und Nürnberg tätig. Tochterunternehmen sind in Tschechien, der Slowakei, Ungarn,

Deutschland und Spanien angesiedelt, der Rother Bergverlag ist ebenfalls Teil der Unternehmensgruppe. In Österreich ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich Kartografie.