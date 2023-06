Ariana Godoys »Through my Window. Über das Meer« kommt im Stream

Bücher und Autoren

Mit „Through my Window. Über das Meer“ kommt die Fortsetzung der Verfilmung von Ariana Godoys Roman „Through my Window. Ich sehe nur dich“ ab 23. Juni auf Netflix. Zum Hintergrund:

Die in Venezuela geborene Schriftstellerin Ariana Godoy entwickelte sich im Verlauf der 2010er-Jahre zu einer erfolgreichen Autorin auf der E-Book-Plattform Wattpad. Bereits ihr zweiter dort veröffentlichter Roman wurde als „Through my Window. Ich sehe nur dich“ von Netflix verfilmt. Auch dem Piper Verlag ist der Erfolg des Stoffes nicht entgangen und hat die Geschichte bei Wattpad@Piper als „Through my Window. Ich sehe nur dich“ ins Programm genommen. Mit „Through my Heart. Ich begehre nur dich“ und „Through the Rain. Ich fühle nur dich“ liegen hier auch die weiteren Bände von Godoys „Hidalgo“-Trilogie vor. Netflix hingegen baut weiter auf das Potential des ersten Bandes und präsentiert in „Through my Window. Über das Meer“ eine Fortsetzung des ersten Films – nach Drehbuch von Ariana Godoy.

Zum Inhalt: Nach den Ereignissen im ersten Film und einem Jahr Fernbeziehung fahren Raquel und Ares gemeinsam in einen heißen Urlaub am Strand. Doch kann ihre Liebe angesichts unverbindlicher Flirts und neuer Selbstzweifel bestehen?



Weitere Filme und Serien mit Buchbezug im Stream:

»Das kleine Walhorn« (ab ab 19. Juni auf Netflix)

Sein ganzes Leben dachte der neugierige kleine Kelp, er sei ein Narwal – bis er eines Tages herausfindet, dass er in Wirklichkeit ein Einhorn ist. Jetzt stehen ihm gleich zwei Welten offen…

Jessie Simas Bilderbuch-Vorlage zu der Kinderserie erscheint bei Loewe.



»Nimona« (ab 30. Juni, auf Netflix)

In der bunten Zukunft des Mittelalters arbeitet die gestaltwandelnde Teenagerin Nimona zwischen Hoverboards und Nachtclubs für den Bösewicht und ehemaligen Ritter Lord Ballister Blackheart. Doch sie werden vom Herrscher Sir Ambrosius Goldenloin – der vorgeblich mit edlen Absichten das Böse jagt.

Noelle Stevensons gleichnamige, als Fantasy-Parodie gestartete Webserie gibt es als Graphic Novel bei Splitter.



»The 1619 Project« (ab 21. Juni auf Disney+)

Die sechsteilige Dokuserie „The 1619 Project“ basiert auf dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch „1619. Eine neue Geschichte der USA“. Der von Nikole Hannah-Jones herausgegebene Essayband über die Geschichte der Sklaverei in den USA erscheint in deutscher Ausgabe seit 2022 bei Blessing.