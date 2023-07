Anna Linster startet als Lektorin bei Eisele

Personalia

Anna Linster, geboren 1995, nimmt ab sofort ihre Arbeit als Junior-Lektorin im Eisele Verlag auf. Neben der Akquise wird sie den Podcast „Die Optimisten – der Podcast aus dem Eisele Verlag“ betreuen, in dem bereits u. a. Elke Heidenreich, Florian Valerius und Madeline Miller zu Gast waren.

Linster studierte Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Freiburg und Paris und machte ihren Master in Buchwissenschaft an der LMU München. Nach ersten Erfahrungen im Hörbuchbereich und als Werkstudentin in der Verlagsgruppe Droemer Knaur absolvierte sie ein Volontariat im Unterhaltungs-Lektorat des S. Fischer Verlags, für den sie mit Jennette McCurdys Memoir „I’m Glad My Mom Died“ bereits ihren ersten Bestseller akquirierte. Am 17. Juli 2023

Julia Eisele freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Anna Linster: „Anna ist ein vielversprechendes Lektoratstalent mit vielseitigen Interessen und großer Neugierde. Sie wird für den Verlag neue Akzente in der Akquise setzen und uns darüber hinaus auch in der Social-Media-Arbeit unterstützen.“