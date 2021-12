Anika Germann verstärkt Buchhandelsvertrieb der wbg

Buchhandel, Personalia, Verlage

Der stationäre Buchhandel gewinnt als Vertriebsweg für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft (wbg) zunehmend an Bedeutung. Mit fast 70 Partnerbuchhandlungen ist die Buchgemeinschaft auf Wachstumskurs – und holt sich mit Anika Germann jetzt personelle Verstärkung.

Germann wird sich in der neu geschaffenen Position des Key-Account-Managements Buchhandel um den Aus- und Aufbau weiterer Standorte sowie die Pflege der wbg-Partnerbuchhandlungen kümmern, heißt es in einer Pressemeldung.

Sie kommt von der Frankfurter Verlagsanstalt, wo sie über mehr als 6 Jahre den Print- und Digitalvertrieb verantwortete. Germann ist ausgebildete Sortimentsbuchhändlerin und studierte Buchwissenschaftlerin. Ihre berufliche Laufbahn startete sie im Bucheinzelhandel – u.a. bei Thalia in Kassel und der Carolus Buchhandlung Herder in Frankfurt am Main.

Germann berichtet an Joseph-M. Seidel, der den Bereich Shop-in-Shop bei der wbg leitet.