Andrea Lehmann ist neu im Magellan-Lektorat

Personalia

Andrea Lehmann unterstützt seit Anfang des Monats das Lektorats-Team des Kinder- und Jugendbuchverlags Magellan. Unter der Leitung von Cara Berg wird sie künftig Projekte in den Bereichen Sachbilderbuch und Spiele betreuen.

Nach ihrem Studium der Germanistik und Philosophie an der Bergischen Universität Wuppertal sammelte Lehmann erste Verlagserfahrungen durch ein Praktikum in der Redaktion Bilderbuch und Erstleser des Ravensburger Verlags. Von April 2022 bis August 2023 absolvierte sie ein Volontariat in der Redaktion Kreativität & Lernen und Kindersachbuch von Ravensburger.