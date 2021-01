4. Deutscher Buchtrailer Award – schönste Filmclips auf der future!publish ausgezeichnet

Aus den Unternehmen

Auf dem Buchbranchen-Kongress future!publish wurden gestern die Preise zum 4. Deutschen Buchtrailer Award in den Kategorien „Erwachsene“ und „Kinder- und Jugendbuch“ sowie – in Kooperation mit dem Buchjournal – der Publikumsaward verliehen.

Sieger in der Hauptrubrik „Erwachsene“ ist der Trailer zu „Herzfaden“ von Thomas Hettche, aus dem Verlag Kiepenheuer & Witsch. Im Segment „Kinder- und Jugendbuch“ geht der erste Platz an den Buchtrailer zu „Sommer“ von Jihyun Kim vom Verlag Urachhaus. Publikumsliebling ist der Trailer zu „Im Dickicht“ von Ryūnosuke Akutagawa vom Verlag Literatur der Zukunft.

Beide Trailer werden eine Woche lang in allen Yorck-Kinos zu sehen sein. Die Yorck Kinogruppe ist der größte Kinobetreiber Berlins. Die Preisträger*innen erhalten damit eine Medialeistung im Wert von 5.000 Euro. Der/die Gewinner*in des Publikumsvotings wird eine Woche lang auf der Startseite von buchjournal.de zu sehen sein.

In diesem Jahr sichtete die hochkarätige Jury über 100 Einreichungen. Unser Dank gilt an dieser Stelle dem Filmproduzenten und Autor Wolfgang Mueller („Barry Films“), dem ehemaligen Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Berlin-Brandenburg, Detlef Bluhm, Gabriele Schmidle (Leitung Marketing & Werbung/Literaturfilm bei der Agentur Literaturtest), Martina Kübler und Fabienne Imlinger vom Podcast „Ich lese was, was du auch liest!“ und Tino Schlench vom Literaturpalast (Social-Media-Berater, freier Lektor und Moderator).

Ausgelobt wird der Deutsche Buchtrailer Award von der future!publish, Literaturtest, dem duotincta-Verlag sowie dem Landesverband Berlin-Brandenburg des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.