35 Titel für den Gratis-Comic-Tag

Marketing

Der Comic-&-Manga-Markt boomt: Der „Gratis Comic Tag“ gibt dem Buchhandel Gelegenheit, neue Kunden zu gewinnen. Achtung: Bald ist Anmeldeschluss.

Am 14. Mai 2022 wird es – nach der letztjährigen, corona-bedingten Pause – wieder einen „Gratis Comic Tag“ als flächendeckende Marketingaktion geben. An diesem Tag werden 35 Titel im Comicfach- und Buchhandel im deutschsprachigen Raum kostenlos an die Kundschaft verteilt. Die Hefte stammen von 19 beteiligten Verlagen, darunter erstmals Altraverse („Solo Leveling“) und Community Editions („Arazhul Comic Adventure“).

Die Hefte enthalten längere Leseproben oder sogar komplette Geschichten aus den unterschiedlichsten Gattungen:

Mit 10 Titeln wendet sich „Comics für Kids“ mit einer breiten Mischung vom „Lustigen Taschenbuch“ ( Egmont) bis zum „Fünf Freunde“- Comic (Carlsen) an den Lesenachwuchs.

mit einer breiten Mischung vom Egmont) bis zum Comic (Carlsen) an den Lesenachwuchs. 9 Manga, darunter „Blue Lock“ (Kazé) und „Fangirl“ (Carlsen Manga), verweisen auf die gewachsene Bedeutung des Segments im Gesamtmarkt.

(Kazé) und (Carlsen Manga), verweisen auf die gewachsene Bedeutung des Segments im Gesamtmarkt. Die übrigen Titel reichen von US-Comics wie „Batman“ (Panini) über Alben-Stoffe wie „Donjon“ (Reprodukt) bis zur Fitzek-Adaption „Der Augensammler“ (Splitter).

Das umfängliche Gratisheft-Angebot zeigt, dass die Verlage immer mehr mit ihren besonders zugkräftigen Stoffen an den Start gehen, um den Schwung zu verstärken, den die Comic-Branche gerade erlebt. Anmeldungen für Händler sind bis zum 1. Februar möglich unter: shop.gratiscomictag.de