21. getAbstract International Book Award: Diese Sachbücher sind nominiert

Seit 2001 wird der getAbstract International Book Award jährlich an Buchtitel vergeben, die aktuelle wirtschafts- und businessrelevante Themen auf besondere Weise in den Mittelpunkt rücken. Der Preis wird online durch eine Reihe von Interviews und digitalen Events verliehen und ist 2021 erstmalig mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Der getAbstract International Book Award wird in Kooperation mit brand eins verliehen.

In diesem Jahr bewertet die Jury Bücher mit den Erscheinungsjahren 2020 und 2021. Die Jurymitglieder sind Arnhild Walz-Rasilier, Belén Haefely und Koni Gebistorf von getAbstract sowie Peter Lau von brand eins.

Die Nominierten für den getAbstract International Book Award 2021 in der Kategorie deutschsprachig sind:

Besser arbeiten von Nico Rose und Bernd Slaghuis, Haufe

von Nico Rose und Bernd Slaghuis, Haufe Das Digital Transformer’s Dilemma von Karolin Frankenberger u.a., Wiley-VCH

von Karolin Frankenberger u.a., Wiley-VCH Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von Mai Thi Nguyen-Kim, Droemer

von Mai Thi Nguyen-Kim, Droemer Die Logik der Anderen von Luyanda Mpahlwa und Klaus Doppler, Campus

von Luyanda Mpahlwa und Klaus Doppler, Campus Futureskills for Leadership von Margareta Jäger und Michaela Flick, Haufe

von Margareta Jäger und Michaela Flick, Haufe Graswurzelinitiativen in Unternehmen: Ohne Auftrag – mit Erfolg! von Sabine Kluge und Alexander Kluge, Vahlen

von Sabine Kluge und Alexander Kluge, Vahlen Herausforderungen im Führungsalltag von Gudrun Happich, Haufe

von Gudrun Happich, Haufe Kopf aus dem Sand! von Tom Diesbrock, Campus

von Tom Diesbrock, Campus Teamlead – Führung 4.0 von Andre M. Schmutte, Nele Graf und Stephanie Rascher, Springer Gabler

von Andre M. Schmutte, Nele Graf und Stephanie Rascher, Springer Gabler Zukunftsfähig im Job von Katrin Busch-Holfelder, Gabal

Die Nominierten für den getAbstract International Book Award 2021 in der Kategorie englischsprachig sind:

All In von Robert Bruce Shaw, HarperCollins Leadership

von Robert Bruce Shaw, HarperCollins Leadership Change Your World von John C. Maxwell und Rob Hoskins, HarperCollins Leadership

von John C. Maxwell und Rob Hoskins, HarperCollins Leadership Corporate Crime and Punishment von John C. Coffee, Jr., Berrett-Koehler

von John C. Coffee, Jr., Berrett-Koehler Courageous Cultures von Karin Hurt und David Dye, HarperCollins Leadership

von Karin Hurt und David Dye, HarperCollins Leadership Everyday People, Extraordinary Leadership von James M. Kouzes und Barry Z. Posner, Wiley

von James M. Kouzes und Barry Z. Posner, Wiley Lead. Care. Win. von Dan Pontefract, Figure 1 Publishing

von Dan Pontefract, Figure 1 Publishing Noise von Daniel Kahneman, Olivier Sibony und Cass R. Sunstein, Little, Brown Spark

von Daniel Kahneman, Olivier Sibony und Cass R. Sunstein, Little, Brown Spark Return on Ambition von Nicolai Tilisch und Nicolai Chen Nielsen, Fast Company Press

von Nicolai Tilisch und Nicolai Chen Nielsen, Fast Company Press The Burnout Fix von Jacinta M. Jiménez, McGraw-Hill

von Jacinta M. Jiménez, McGraw-Hill The Rumble Zone von Jim Boneau, Ignite

Auf der Grundlage der Longlist wählt die Jury eine Shortlist und schließlich die Gewinnertitel pro Sprache aus. Erstmalig sind diese mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 20.000 Euro dotiert.

Alle Zusammenfassungen der nominierten Titel, Biografien und Interviews mit den Autoren finden Sie hier, wo demnächst auch die Shortlist und im November die Gewinner des Preises bekannt gegeben werden.

Über den getAbstract International Book Award

Der getAbstract International Book Award wird seit 2001 verliehen und gehört zu den ältesten kontinuierlich vergebenen Sachbuchpreisen der Welt. Zu den bisherigen Gewinnern gehören Abhijit V. Banerjee und Esther Duflo, Reinhard K. Sprenger, Hans-Werner Sinn, Rosabeth Moss Kanter, Yvonne Hofstetter oder Wolfgang Münchau. Jährlich sichtet getAbstract mehr als 10.000 englisch- und deutschsprachige Sachbücher. Unter dem Motto „Fortschritt durch Wissen“ wählt die Jury die Erscheinungen aus dem vergangenen Jahr aus, die den wichtigsten Beitrag zu aktuellen berufs- und wirtschaftsrelevanten Themen leisten.

Über die Jurymitglieder

Arnhild Walz-Rasilier, Vizepräsidentin, ist seit den Anfängen von getAbstract im Jahr 2000 dabei und verantwortet bis heute das weltweite Verlagspartnernetzwerk. Im Jahr 2001 initiierte sie den getAbstract International Book Award. Sie hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt International Business/Fremdsprachen. Bevor sie zu getAbstract kam, war sie Publishing Director Books beim Haufe Verlag.