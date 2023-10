getAbstract International Book Award 2023

Aus den Unternehmen

getAbstract, führender Anbieter von komprimiertem Wissen, hat in Kooperation mit brand eins die Sieger des 23. getAbstract International Book Award gekürt. Insgesamt wurden vier Bücher in vier Kategorien und zwei Sprachen ausgezeichnet. In der deutschsprachigen Hauptkategorie „Business Impact“ überzeugte „Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich“ von Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer, Walter Krämer und Katharina Schüller die Jury. Bei den englischen Titeln setzte sich „More than a Glitch“ von Meredith Broussard durch. Die Publikumspreise gingen an Claudia Kemfert für „Schockwellen“ sowie an Lynne Twist für „Living a Committed Life“.

Die Redaktion von getAbstract sichtet jedes Jahr mehr als 10.000 englisch- und deutschsprachige Sachbuchtitel des vorausgegangenen Jahres. Daraus wählt sie die Erscheinungen aus, die einen besonderen Beitrag zu aktuellen wirtschafts- und gesellschaftsrelevanten Themen leisten und gleichzeitig die Anwendbarkeit des Wissens in den Fokus stellen. Die Jury, bestehend aus Laura Lesum, Erica Rauzin und Belen Haefely von getAbstract sowie Peter Lau, Journalist bei brand eins, wählt dann die Shortlist- und Siegertitel. Die Hauptpreise gehen jeweils an herausragende Wirtschaftsbücher – aber gleichzeitig auch an Titel, die nicht nur hinter den Firmentüren dieser Welt gelesen und gebraucht werden.

Der Gewinner in der deutschsprachigen Kategorie „Business Impact“ ist:

Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich (Campus Verlag) von Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer, Walter Krämer und Katharina Schüller

Dieses Buch sensibilisiert dafür, Zahlen stärker zu hinterfragen. Eine Fähigkeit, die in Zeiten kurzer Aufmerksamkeitsspannen und allgegenwärtiger Fake News wichtiger ist denn je. Die Autoren dieses Buches vermitteln statistische Grundlagen und öffnen den Blick für mögliche Fallen. Ein Buch, das zum Mitdenken einlädt.

Das sagt Katharina Schüller: „Statistik macht Spaß – das sagen wir Statistiker ja gerne, auch wenn viele Menschen das gar nicht glauben können. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Jury des getAbstract International Book Award für unser Lieblingsthema begeistern konnten!“

Das sagt die Jury: „Statistik ist für alles extrem wichtig: um die Welt zu verstehen, um wirtschaftlich und persönlich voranzukommen, um das Klima zu verbessern und die gesellschaftliche Entwicklung. Trotzdem interessiert sich fast niemand dafür. Und noch weniger Menschen verstehen sie wirklich. Dieses Buch kann das ändern, also: Bitte lesen!“ – Peter Lau von brand eins.

Der Gewinner in der englischsprachigen Kategorie „Business Impact“ ist:

More than a Glitch (The MIT Press) von Meredith Broussard

Broussard stellt mehrere Fallstudien über Machine Bias vor und schildert den Schaden, den sie in Bereichen wie Polizeiarbeit und Gesundheitswesen angerichtet hat. Sie fordert Big Tech auf, sich der Verantwortung zu stellen und sich für das öffentliche Interesse einzusetzen.

Das sagt die Jury: „Ein augenöffnendes, zielgerichtetes Buch in Zeiten des Umbruchs durch KI und die ständig wachsende Macht der Technologie. Meredith Broussard macht uns auf die rassistische, geschlechtsspezifische und fähigkeitsbezogene Voreingenommenheit aufmerksam, die jeder Technologie zugrunde liegt, und veranschaulicht ihre Erkenntnisse mit vielen Fallbeispielen. Dieses Buch vermittelt nicht nur wertvolles technisches Wissen, sondern bietet auch praktische Anleitungen zur Umsetzung dieser Erkenntnisse in Unternehmen und Organisationen. Hervorragend.“ – Laura Lesum von getAbstract.

Der Gewinner des deutschsprachigen Publikumspreises ist:

Schockwellen (Campus Verlag) von Claudia Kemfert

Das Buch behandelt die Energiewende in Deutschland. Anstatt weiter fossile Brennstoffe einzusetzen, verweist die Autorin auf das Potenzial, sich vollständig auf erneuerbare Energien zu verlassen. Kemfert klagt an, dass politische Entscheidungsträger tendenziell durch Lobbyarbeit der Erdgasindustrie beeinflusst werden, anstatt sich von unabhängigen Wissenschaftlern beraten zu lassen. Sie argumentiert, dass die Energiewende seit langem diskutiert, aber nicht mit der erforderlichen Dringlichkeit vorangetrieben wird. Dies, so Kemfert, trägt zur Fortsetzung des Klimawandels bei.

Das sagt Claudia Kemfert: „Dass die getAbstract-Leserinnen und -Leser mein wichtigstes und auch persönlichstes Buch mit dem Business Impact Publikumspreis ausgezeichnet haben, gibt mir sehr viel Kraft – nämlich die Kraft, den fossilen Lobbyorganisationen auch weiterhin mit wissenschaftlichen Fakten entgegentreten zu können.“

Das sagt die Jury: „Ein so schonungsloses wie bedeutendes Plädoyer für die Energiewende.“ – Belen Haefely von getAbstract.

Der Gewinner des englischsprachigen Publikumspreises ist:

Living a Committed Life (Berrett-Koehler) von Lynne Twist

Nach einer Zeit tiefer Unzufriedenheit und Selbstzweifel findet Lynne Twist einen Sinn, indem sie ihr Leben einem Ziel widmet, das größer ist als sie selbst: die Beendigung des Welthungers. Seitdem hat sie nicht nur ihr eigenes Leben verändert, sondern auch die unzähliger anderer. Hier liefert die Autorin ein überzeugendes Plädoyer für die Entfaltung des eigenen Potenzials durch ein Leben im Dienst an anderen.

Das sagt die Jury: „Lynne Twist wurde zu einem transformativen Beispiel dafür, was ein Einzelner, der von Leidenschaft und Engagement angetrieben wird, erreichen kann. Ihr Ziel kann Ihrem Leben einen Sinn geben, verspricht Twist, und dann zeigt sie, wie sie dieses Versprechen erfüllt hat.“ – Erica Rauzin von getAbstract.

Die Gewinner der englischsprachigen Kategorie „Learning Impact“ werden am 25. Oktober auf der DevLearn in Las Vegas bekannt gegeben.