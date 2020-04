Zahl der Ausbildungsverträge im Buchhandel gestiegen

Handel, Verlage

Der Buchhandel bildet mehr aus: Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge für den Beruf Buchhändler/Buchhändlerin 2019 wieder gestiegen. Das meldet der Börsenverein.

Demnach wurden 2019 insgesamt 464 neue Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen, 35 Verträge mehr als im Vorjahr. Über alle Branchen hinweg ging die die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge laut DIHK von 306.593 im Jahr 2018 auf 300.059 im Jahr 2019 zurück.

„Die steigenden Ausbildungszahlen im Buchhandel sind gute Nachrichten in schwierigen Zeiten. Wenn Betriebe in Ausbildung investieren, heißt das, dass sie an die Zukunft der Branche glauben. Dieses Selbstvertrauen und diese Zuversicht sind absolute Stärken, die der Branche gerade jetzt helfen können, die Coronakrise zu meistern und mit qualifizierten Nachwuchskräften die Zukunft zu gestalten“, erklärte Monika Kolb, Bildungsdirektorin des Börsenvereins. „Mit unserem Hilfsfonds gemeinsam mit dem Sozialwerk unterstützen wir Auszubildende und ihre Betriebe dabei, die Folgen der Corona-Krise abzufedern und die Ausbildungsverhältnisse zu sichern.“

Die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge für die Ausbildung Medienkaufmann/-frau Digital und Print ist hingegen von 633 auf 579 Verträge erneut zurückgegangen. „Bei den Medienkaufleuten macht sich nicht zuletzt die schwierige wirtschaftliche Situation in Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen bemerkbar, die die Ausbildungsbereitschaft vieler Unternehmen einschränkt“, so Kolb. Die Diversifizierung der Wege in den Buchmarkt setze sich insgesamt weiter fort. Seit 2018 würden vor allem Fachverlage zusätzlich die Ausbildung Kaufmann/-frau für E-Commerce anbieten. Auch die Ausbildung Einzelhändler/Einzelhändlerin und das Abiturientenmodell Handelsfachwirt seien im Buchhandel weiterhin stark gefragt.