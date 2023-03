Wissenswertes rund um Haus und Garten

Mit dem Auslaufen der kalten Jahreszeit steigt die Vorfreude auf den kommenden Frühling: Dabei rückt auch das Thema Garten und Balkon bei vielen Menschen wieder in den Blick. Auch für das Werkeln in der Wohnung und am Haus haben Verlage eine Menge Titel im Programm, die sich als Thementisch präsentieren lassen.

Den grünen Daumen kann man selbst bei beschränktem Platz ins Spiel bringen: Topp zeigt mit „Bezaubernde Tassengärten“, wie man Pflanzen in Tassen, Töpfen und Schalen hochziehen kann. Anfängern hilft Kosmos mit dem Titel „Gärtnern für Ahnungslose“ auf die Sprünge. Der Verlag Ökobuch hat einen Ratgeber im Portfolio, der wohl alle Hausbesitzer und Mieter interessiert: „Energiekosten senken!“ zeigt willkommene Einsparpotenziale auf.

Adams, Katharina Kompost ohne Garten Christophorus 31.03.2023 16,99 9783838838656 Lindgrün, Louise Bezaubernde Tassengärten Frech 13.03.2023 13,99 9783735850942 Grabner, Melanie Chili, Paprika & Peperoni für naturnahe Gärten Cadmos Verlag 06.03.2023 12,99 9783840475849 Reyes, Rizaniño Im Garten arsEdition 27.02.2023 20,00 9783845850740 Gabriel, Ingo Energiekosten senken! ökobuch Verlag 21.03.2023 18,95 9783947021369 Grafe, Ivette Gartenplanung so einfach wie noch nie GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH 01.03.2023 22,00 9783833887932 Richter, Christopher Wie man ein Baumhaus baut Laurence King Verlag 02.03.2023 24,00 9783962443139 Windsperger, Ulrike Balkongärtnern im Klimawandel oekom verlag 07.02.2023 20,00 9783962384159 Meincke, Anna Stadtgemüse Löwenzahn Verlag in der Studienverlag Ges.m.b.H. 13.03.2023 29,90 9783706629737 Schwarzer, Elke Superpflanzen Verlag Eugen Ulmer 19.01.2023 18,00 9783818617523 Grieger, Simon Haus der Zukunft ökobuch Verlag 31.03.2022 24,90 9783947021208 Himmelhuber, Peter Mein Garten lebt ökobuch Verlag 01.03.2022 16,95 9783936896565 Ortner, Marlies Saatgut aus dem Hausgarten ökobuch Verlag 01.03.2022 19,90 9783936896534 Gutjahr, Cornelia Zwiebeln, Knoblauch & Co. – Garten – Küche – Medizin Heel 31.03.2050 14,99 9783966645256 Engwert, Carolin Gärtnern für Ahnungslose Kosmos 17.02.2023 18,00 9783440176795