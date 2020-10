Wie erstelle ich einen Businessplan für die Buchbranche?

Buchhandel, Management, Verlage, Webinar

Macht die Erstellung eines Businessplans mit mehrjähriger Planung in sich agil entwickelnden Märkten noch Sinn? Ja, denn selbst Start-ups müssen einen Businessplan vorlegen, wenn sie Investoren überzeugen wollen. Das gilt auch und insbesondere für die Buchbranche. Der Grund: Ein Businessplan zwingt dazu, eine Geschäftsvorhaben nicht nur ganzheitlich zu konzipieren und zu planen, sondern sich auch frühzeitig mit den Risiken zu beschäftigen. Ein Businessplan sollte deshalb Antworten auf alle Fragen geben, die ein Investor stellen würde: Von der Geschäftsidee über die Finanzplanung bis hin zu den Mitarbeitern*innen und einer Umsetzungsstrategie.

In diesem Online-Seminar mit dem auf die Buchbranche spezialisierten Berater Ehrhardt Heinold erhalten Sie einen kompakten Überblick zu allen Aspekten, die bei der Erstellung von Businessplänen berücksichtigt werden müssen. Zudem gibt es Praxistipps, die Ihnen bei der Erstellung helfen – von der Datenrecherche über das Projektmanagement bis hin Finanzplanung.

Inhalt:

Zielsetzung: Wozu ein Businessplan für die Buchbranche in agilen Zeiten?

Das muss immer drin sein: Die Hauptbestandteile eines Businessplans

Wozu machen wir das? Warum Produktidee, Kundennutzen, Märkte und Marktpositionierung den Kern bilden sollten

Kein Kaffeesatz im Finanzplan: Von Schätzungen zu nachvollziehbaren Zahlen

Visionär, analytisch, realistisch, ehrlich und pragmatisch: 5 Tipps zur Erstellung eines guten Businessplans

Agile Projektplanung als Alternative – oder: Wann es auch ohne Businessplan geht

Referent:

Ehrhardt Heinold ist seit 1995 geschäftsführender Gesellschafter der Heinold, Spiller & Partner Unternehmensberatung und hat in dieser Zeit zahlreiche Projekte zur (digitalen) Strategieentwicklung im Medienmarkt begleitet und dabei Businesspläne u.a. zu Start-ups und Verlagsfusionen erstellt. Er ist als Tagungsleiter, Moderator und Seminarleiter tätig. Zum Thema Innovation und Business Development in Verlagen hat Heinold eine Vielzahl von Vorträgen gehalten, Fachartikel veröffentlicht und an diversen Studien mitgewirkt. Heinold zählt laut Fachmagazin Kresspro zu den 25 wichtigsten Medienberatern.

Termin:

29. Oktober, 12 Uhr

Dauer:

ca. 60 Minuten

Kosten:

99 Euro zzgl. MwSt.

69 Euro zzgl. MwSt. für Abonnenten des Fachmagazines buchreport

kostenlos für Flatrate-Nutzer

Zur Anmeldung geht es hier.