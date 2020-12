White Star entscheidet sich für Dorling Kindersley als Vertriebspartner

Aus den Unternehmen

Der italienische White Star Verlag, offizieller Lizenzpartner von National Geographic für die Kindersachbücher in deutscher Sprache unter dem Imprint National Geographic Kids, entscheidet sich für eine Erweiterung seiner erfolgreichen Vertriebskooperation mit dem DK Verlag in München. Dorling Kindersley wird den Vertrieb des White Star Imprints National Geographic Kids von Kids und Concepts übernehmen. Diese Kooperation gilt für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg.

„Wir freuen uns, dass White Star sich für Dorling Kindersley als Vertriebspartner für National Geographic Kids entschieden hat“, sagt Monika Schlitzer, Verlegerin und Geschäftsführerin von DK. „Dies ist eine sehr schöne Ergänzung unseres Vertriebsportfolios für uns und unsere Verlagsvertreter.“

„Wir freuen uns sehr, unsere Kooperation mit dem DK Verlag, der unsere Imprints White Star und White Star Kids seit 2018 erfolgreich vertreibt, erweitern zu können. Dank der wohl bekannten vertrieblichen Stärke von Dorling Kinderlsey, werden wir die Präsenz und die Sichtbarkeit des Imprints National Geographic Kids weiter erweitern“ sagt Andrea Pasquino, Geschäftsführer von White Star.

Die Vertriebskooperation tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft und der DK Vertrieb und Außendienst startet so mit erweitertem Portfolio in die Frühjahrsreise. Die Auslieferung erfolgt wie gewohnt über den Verlegerdienst München.