Wer führt nach 9 Monaten die Belletristik-Jahresbestsellerlisten an?

Bücher und Autoren

Hardcover

Im März gelang Juli Zeh ein neuer Bestsellererfolg: „Über Menschen“ (Luchterhand) landete direkt nach Erscheinen auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Schon in der Folgewoche gelang der Sprung auf Platz 1, wo sich der Titel mehrere Wochen lang hielt. Der andauernde Erfolg von „Über Menschen“ bringt der Autorin und ihrem Verlag Luchterhand jetzt auch Platz 1 der vorläufigen SPIEGEL-Jahresbestsellerlisten ein: Kein anderes Belletristik-Hardcover hat sich häufiger verkauft.

In „Über Menschen“ kehrt Zeh zurück in die brandenburgische Provinz, wo auch „Unterleuten“, ihr Bestseller aus dem Jahr 2016, spielt. Jetzt geht es erneut um gesellschaftliche Konflikte in dörflicher Idylle: In „Über Menschen“ flüchtet die Protagonistin Dora aus der Großstadt aufs Land, wo sie im fiktiven Örtchen Bracken mit anderen Weltanschauungen und den eigenen Vorurteilen konfrontiert wird.

Paperback

Während Juli Zeh der brandenburgischen Provinz treu geblieben ist, hat sich Sebastian Fitzek an etwas Neues gewagt: Der Thriller-Autor hat mit „Der erste letzte Tag“ (Droemer) sein erstes humoristisches Werk vorgelegt. Die Geschichte eines Roadtrips „voller Komik und unvorhersehbarer Wendungen“, so der Verlag, setzte sich im Mai direkt auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Der Erfolg hält an, sodass der Titel nach 9 Monaten an der Spitze des Paperback-Belletristik-Rankings steht.

Diesen Herbst kehrt Fitzek zu seinem gewohnten Genre zurück: Am 26. Oktober erscheint mit „Playlist“ (Droemer) sein neuer Thriller.

Taschenbuch

Delia Owens gelang mit „Der Gesang der Flusskrebse“ (Hanserblau) ein wahrer Überraschungserfolg. Es ist der Debütroman der US-Amerikanerin, die in den 1990er Jahren mit Büchern über die bedrohte Natur- und Tierwelt in der Kalahari bekannt wurde. „Der Gesang der Flusskrebse“, im Juli 2019 auf deutsch ausgeliefert, machte sie aber erst einem weiteren Publikumskreis bekannt, auch, weil der Buchhandel den Roman weitläufig als Empfehlungstitel bewarb. Der Roman handelt von der jungen Kya, die im Marschland an der Küste North Carolinas ein einsames Leben führt. Als ein Mann tot im Marschland gefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf Kya.

Im Januar ist bei Heyne die Taschenbuchausgabe erschienen, landete direkt auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik und kann sich dort bis heute mit wenigen Ausnahmen auch halten. Owens‘ Roman hat sich mit insgesamt deutlich über 1 Mio verkauften Druck-Exemplaren im deutschen Markt zu einem wahren Longseller entwickelt. Im Rennen um den Taschenbuch-Bestseller des Jahres liegt er nach 9 Monaten in Führung.