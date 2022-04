Weltbild.de zählt zu den „Besten Online-Shops 2022“

Aus den Unternehmen

Weltbild.de gehört aus Kundensicht erneut zu den „Besten Online-Shops“ des Jahres. Das ergab eine jetzt veröffentlichte Studie der Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue in Kooperation mit Deutschland Test. Die Studie untersuchte, wie zufrieden Kunden mit Onlineshops in Deutschland sind. Denn per Mausklick einzukaufen, ist einfach und bequem – besonders dann, wenn ein Shop übersichtlich und funktional aufgebaut ist, transparente Zahlungsmodalitäten bereithält und zuverlässig liefert. Weil all dies bei Weltbild zutrifft, erhielt weltbild.de in der Branche „Generalisten“ jetzt die Auszeichnung TOP ONLINE-SHOP.

Positives Einkaufserlebnis durch Optimierungen weiter gestärkt

„Dass wir wieder in der Liga der Top-Onlineshops vorne mit dabei sind, freut uns sehr und ist die beste Bestätigung für unsere Arbeit“, so Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group. Für die Kunden des Multichannel-Anbieters ist Onlineshopping nach zwei Jahren Pandemie der präferierte Einkaufskanal. Rund 90 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet Weltbild über den Onlinekanal. Mit Verbesserungen im Shop, attraktiver Präsentation, einer starken Ausrichtung auf die mobile Website, schnellen Seiten-Ladezeiten, einer neuen Katalog-App, einem bequemen WhatsApp-Newsletter, digitalen Oster- und Weihnachtsmärkten stärkt Weltbild das positive Einkaufserlebnis der Kunden weiter und freut sich über Neukunden, eine längere Verweildauer im Shop und Steigerungen der Conversionrate. Dafür erhielt Weltbild nun das Siegel „Top Onlineshop 2022“ bereits zum dritten Mal in Folge.

Unabhängige Untersuchung mit mehr als 800.000 Kundenurteilen

Insgesamt wurden bei der Studie von ServiceValue und Deutschland Test die Kundenzufriedenheit von 2.196 Online-Shops aus 161 Branchen untersucht und rund 839.000 unabhängige Kundenurteile ausgewertet. Die Kundenbefragung erfolgt eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Online-Shops. Es wurden keine Kundenadressen der Online-Shops eingeholt oder genutzt.