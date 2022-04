Thalia begleitet UNESCO-Welttag des Buches am 23. April mit Aktionen und Veranstaltung

Aus den Unternehmen

Am Samstag, 23. April 2022, findet der 27. UNESCO-Welttag des Buches statt. Das Buchhandelsunternehmen Thalia begleitet den Tag auch in diesem Jahr mit verschiedenen Aktivitäten. So beteiligen sich deutschlandweit mehr als 300 Thalia Buchhandlungen an der Buch-Gutschein-Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“.

Schulkinder der 4. und 5. Klassen können sich dabei in den Thalia und Mayersche Buchhandlungen noch bis Ende Mai kostenlos das diesjährige Welttagbuch „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Bettina Obrecht abholen. Mit der Beteiligung an der gemeinsamen Aktion der Stiftung Lesen, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und des cbj Verlags möchte Thalia einmal mehr dazu beitragen, Kindern Freude am Lesen zu vermitteln – aus diesem Grund engagiert sich das Buchhandelsunternehmen bereits seit vielen Jahren aktiv für die Leseförderung.

Ein besonderes Highlight für alle Fans von Cornelia Funke: Am Mittwoch, 27. April, präsentiert Thalia die bekannte Autorin anlässlich des Welttags des Buches im Rahmen einer digitalen Lesung. Ab 18.00 Uhr stellt Cornelia Funke die Welt ihrer beliebten Figur „Drachenreiter“ vor und beantwortet im Gespräch mit Moderator Tobias Goldfarb Fragen der digitalen Zuschauer*innen rund um die Abenteuer von Drache Lung und Drachenreiter Ben.

Die Veranstaltung findet via Zoom statt und kostet 5,00 Euro. Tickets sind online unter thalia.reservix.de erhältlich. Auch bei Social Media feiert Thalia den Welttag des Buches auf besondere Weise: auf dem offiziellen Thalia Instagram-Kanal können Followerinnen und Follower des Buchhandelsunternehmens bei einem Gewinnspiel ihr Lieblingsbuch gewinnen, um damit den „Lesemuffel“ in ihrem Leben für das Lesen zu begeistern.